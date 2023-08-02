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13:22, 2 августа 2023Бывший СССР

В российском МИД назвали цель Зеленского в продвижении «формулы мира»

Официальный представитель МИД Захарова: Украина создает антироссийскую коалицию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пытается создать антироссийскую коалицию встречаясь с мировыми лидерами под эгидой «формулы мира». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По ее мнению, целью продвижения «формулы мира» является создание монополии со стороны Киева на продвижение переговорных инициатив. Захарова считает, что подобный подход унижает остальные мирные инициативы.

Она назвала обманом встречи, которые инициируют Зеленский и другие западные страны, поддерживающие Украину. «Псевдомирный план киевского режима никакого отношения к миру не имеет, он состоит из заведомо неприемлемых ультиматумов и требований к нашей стране», — считает Захарова.

Ранее в Москве заявили, что планы Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине без участия России невозможно воплотить. Собеседник РИА Новости заявил, что нельзя добиться урегулирования конфликта без участия России.

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    Александр Слабиев
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