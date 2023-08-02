Информацию об изменении в России бесплатной медпомощи на платную опровергли

В Минздраве опровергли изменение с 1 сентября бесплатной медпомощи на платную

В ряде СМИ появилась информация о том, что с 1 сентября вступят в силу изменения, согласно которым некоторые виды медицинской помощи в России станут платными. Однако в Минздраве опровергли эти утверждения.

О том, что некоторые медицинские услуги в России станут платными с 1 сентября, агентству «ПРАЙМ» заявила медицинский адвокат Коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко. Публикация появилась на сайте агентства 2 августа.

«Раньше скорая медицинская помощь, а также помощь при обострении болезни всегда оказывалась бесплатно. Теперь же неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги. За это теперь могут взимать деньги», — рассказала Гриценко.

По словам адвоката, с 1 сентября медицинское обследование в России не по назначению врача, а по собственному желанию, если доктор не видит к этому показаний, также станет платным. «В постановлении также сказано, что если лекарства из не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) не были закуплены стационаром за счет бюджетных средств, то они могут быть назначены за дополнительную плату», — также утверждается в материале.

Гриценко при этом ссылается на постановление правительства № 736. Согласно документу, постановление будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов 2 августа опроверг информацию о том, что с 1 сентября ряд медуслуг в стране станет платным. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава, он заявил, что все виды медпомощи, в том числе экстренная, неотложная и плановая, которая оказывается в стационаре или амбулаторно, лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы госгарантий. Представитель Минздрава указал, что никакие изменения в этой части не планируются.

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ», — констатировал Кузнецов.

Похожий слух распространялся в соцсетях и СМИ в июне. Утверждалось, что в связи с вышеуказанным постановлением медучреждения в России будут сокращать бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС. В пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) тогда заявили ТАСС, что эта информация не соответствует действительности.

«Лечение по полису обязательного медицинского страхования будет оказываться бесплатно в полном объеме, как это предусмотрено программой государственных гарантий, которую ежегодно утверждает правительство РФ», — подчеркнули в ФОМС. ТАСС в этом материале также заверило, что новые правила предоставления платных услуг направлены на более четкое разграничение порядка и условий оказания медпомощи за деньги.

Утверждения о том, что с 1 сентября в России станет платным ряд медицинских услуг, распространили множество отечественных СМИ (1, 2, 3). Ряд изданий также привел опровержение этой информации (1, 2, 3).

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