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06:00, 2 августа 2023Экономика

Влияние накопительной пенсии на поведение россиян оценили

Минфин: введение накопительной пенсии изменило модель поведения граждан

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Министерство финансов оценило влияние введения накопительной пенсии на поведение россиян в вопросе дополнительного пенсионного дохода. В ведомстве отметили, что оно изменило модель поведения граждан, они стали рассчитывать не на государство, а на себя, передает РБК.

«С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патерналистическое поведение граждан к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии», — пояснили в Минфине.

В ведомстве констатировали, что в силу сложных экономических условий в момент создания и развития накопительной системы пенсионного страхования доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась недостаточной.

Минфин также отметил, что введенный Центробанком риск-ориентированный надзор и изменения регулирования деятельности НПФ, создание системы гарантирования формируемых гражданами средств позволит им надежно обеспечивать дополнительный доход россиян.

В Банке России указали, что с точки зрения регулирования у НПФ есть широкие возможности по инвестированию средств, в том числе в рисковые активы. Регулятор также рассматривает вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ.

Ранее экономист Людмила Иванова-Швец напомнила, что с 1 августа 2023 года в России увеличились пенсии у работающих пенсионеров.

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    Марина Совина
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