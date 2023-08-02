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21:27, 2 августа 2023Россия

Песков заявил о нежелании России жить по правилам Запада

Песков: Россия и другие страны мира не хотят жить по правилам Запада

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад предпочитает не придерживаться международного права, а устанавливать свои правила. При этом Россия и многие другие страны мира по ним жить не хотят. Слова Пескова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, в настоящее время постоянно происходит попрание международного права. Но по тем правилам, которые хочет ввести коллективный Запад, Россия и другие страны мира жить не хотят. «Происходит поэтому такая ломка, нужно нам больше тяготеть к международному праву. Здесь все, что делаем мы, полностью зиждется на международном праве», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Также он указал, что РФ неоднократно аргументировала свою точку зрения и будет отстаивать ее дальше.

Кроме этого, Дмитрий Песков предрек рост напряжения между Польшей и Украиной. Он заявил, что отношения двух стран являются сложной исторической субстанцией, и в дальнейшем напряжение между ними будет лишь усиливаться.

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    Екатерина Подвигина
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