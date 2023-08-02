Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:28, 2 августа 2023Мир

В Кремле предрекли рост напряжения между Польшей и Украиной

Песков: противоречия между Польшей и Украиной будут только расти
СюжетУкраинские беженцы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Отношения Польши и Украины являются сложной исторической субстанцией, в дальнейшем напряжение между странами будет лишь усиливаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что у польской стороны есть много претензий к Украине. Песков уточнил, что польский народ, в частности, недоволен тратами на помощь украинским беженцам, требования которых постоянно растут. «Сами поляки имеют много претензий к Украине, и исторические события, которые мы с вами хорошо помним, тоже, наверное, наложили глубокий отпечаток на современный характер взаимоотношений», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за отношениями Польши и Украины, поскольку обе страны негативно настроены по отношению к России. По его мнению, количество противоречий между ними будет только расти.

Ранее Польша призвала Украину избегать слов и шагов, которые наносят вред отношениям с Варшавой. Уточнялось, что власти Польши ждут от Киева готовности принять их позицию по разным вопросам, включая охрану польского сельского хозяйства.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы евро и доллара рекордно выросли. Почему падает рубль и что будет с курсом валют дальше?

    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

    В Польше заявили об угрозе со стороны Украины

    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака

    Роскомнадзор прокомментировал информацию о возможном запрете iPhone в России

    Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Эрдоганом передачи «азовцев»

    Песков допустил возвращение России к зерновой сделке

    В Кремле предрекли рост напряжения между Польшей и Украиной

    Любительский клуб выбил профессиональный из розыгрыша Кубка России по футболу

    Песков прокомментировал возможное место встречи Путина и Эрдогана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости