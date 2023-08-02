В Кремле предрекли рост напряжения между Польшей и Украиной

Песков: противоречия между Польшей и Украиной будут только расти

Отношения Польши и Украины являются сложной исторической субстанцией, в дальнейшем напряжение между странами будет лишь усиливаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что у польской стороны есть много претензий к Украине. Песков уточнил, что польский народ, в частности, недоволен тратами на помощь украинским беженцам, требования которых постоянно растут. «Сами поляки имеют много претензий к Украине, и исторические события, которые мы с вами хорошо помним, тоже, наверное, наложили глубокий отпечаток на современный характер взаимоотношений», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за отношениями Польши и Украины, поскольку обе страны негативно настроены по отношению к России. По его мнению, количество противоречий между ними будет только расти.

Ранее Польша призвала Украину избегать слов и шагов, которые наносят вред отношениям с Варшавой. Уточнялось, что власти Польши ждут от Киева готовности принять их позицию по разным вопросам, включая охрану польского сельского хозяйства.