Польша призвала Украину избегать слов и шагов во вред отношениям с Варшавой

МИД Польши призвал Украину избегать слов и шагов во вред отношениям с Варшавой

Польша призвала Украину избегать слов и шагов, которые приносят вред отношениям с Варшавой. Об этом заявил МИД республики в сообщении по итогам встречи с представителем посольства Украины, передает ТАСС.

«Польша ждет от Украины готовности принять ее позицию, в частности, по вопросу охраны польского сельского хозяйства, но также и по другим вопросам. Эта позиция была передана сегодня поверенному в делах Украины в Варшаве», — отметили в министерстве.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения с Украиной ухудшаются из-за заявлений украинских властей. Он подчеркнул, что есть много вопросов, по которым Польша и Украина не пришли к согласию. Он отметил, что Варшава руководствуется политикой польских национальных интересов и поддерживает Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши.