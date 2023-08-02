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13:14, 2 августа 2023Силовые структуры

Трех подростков задержали за диверсию на российской железной дороге

Под Красноярском задержали трех подростков за поджог ж/д оборудования

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Красноярском крае задержали трех подростков за поджог оборудования на железной дороге. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, на перегоне Шушь — Шарыпово полностью сгорели два релейных шкафа, а рядом с ними силовики нашли две пустые бутылки, пачку сигарет и несколько окурков. Отмечается, что инцидент не изменил расписания поездов.

1 августа правоохранители задержали трех подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Выяснилось, что кураторы в Telegram предложили им 30 тысяч рублей за диверсию.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Несовершеннолетним грозит до 20 лет колонии.

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    Екатерина Власова
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