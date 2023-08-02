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03:14, 2 августа 2023Интернет и СМИ

Число приложений для фишинга возросло

«Известия»: число приложений для фишинга возросло на 34% за полгода

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В первом полугодии число фейковых приложений, ворующих персональные данные пользователей, выросло на 34 процента. Об этом пишет «Известия».

По словам директора центра Solar appScreener компании «РТК-Солар» Даниила Чернова, фейковые приложения являются одной из разновидностей фишинга. Отмечается, что ключевая задача фишинга — ввести пользователя в заблуждение, воспользовавшись репутацией известных марок и компаний. У фишинговых приложений схож дизайн стартовых страниц с оригиналом.

Технический директор компании Weblock Лука Сафонов подчеркнул, что чаще всего подделывают банковские приложения, приложения мессенджеров и соцсетей, а также средства анонимизации.

По данным банка ВТБ, за первые пять месяцев текущего года в России в 1,6 раза в годовом выражении выросло число мошеннических атак.

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    Юлия Мискевич
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