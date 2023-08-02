Производители оружия в Европе признались в нехватке кадров из-за Украины

Reuters: производители оружия в Европе испытывают нехватку кадров из-за Украины

Производители оружия в Чехии и Польше расширяют программы по найму и пытаются привлечь сотрудников различными бонусами, — от раздачи квартир до бесплатных обедов для пенсионеров военной промышленности — но все равно испытывают нехватку кадров. Об этом пишет Reuters.

Такая проблема возникла из-за бума в производстве — впервые со времен окончания холодной войны. Высокий спрос связывают с конфликтом между Россией и Украиной.

Из-за такого бума чешская компания STV Group, которая производит боеприпасы и артиллерийские снаряды, финансирует строительство жилья для сотрудников, рассказал Reuters председатель компании Дэвид Хак. А чешский производитель взрывчатых веществ Explosia расширяет сотрудничество с местными университетами и ускоренными темпами автоматизирует производство, чтобы компенсировать нехватку кадров.

Польская компания WB Group, которая производит БПЛА и ракетные системы, начала нанимать женщин на сборочные линии, где раньше работали в основном мужчины. А польская государственная компания PGZ, которая контролирует производителей оружия и боеприпасов, ищет сотрудников через рекламу в социальных сетях.

Как напоминает РБК, с начала боевых действий Чехия отправила Украине военную помощь на 1,84 миллиарда долларов, в том числе 89 танков, 226 бронетранспортеров, 38 гаубиц, а также системы противовоздушной обороны, вертолеты, боеприпасы и ракеты.

