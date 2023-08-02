Психотерапевт назвал отличие посттравматического расстройства от тревоги

Врач Фомин: люди с посттравматическим расстройством могут проявлять агрессию

При посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) люди ведут себя иначе, чем при тревожном, рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин. Отличие ПТСР от тревоги он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Фомина, посттравматическое стрессовое расстройство характеризуется неустойчивостью психики, агрессией, нарушением социализации, депрессивным и тревожным состоянием, флешбэками. На фоне ПТСР могут развиться наркотическая и алкогольная зависимость. Кроме того, люди с ПТСР чаще проявляют агрессию.

Нужно осознать, что это не тревога, с которой человек может "договориться" самостоятельно. Человеку при посттравматическом расстройстве может казаться, что он из раза в раз оказывается в опасной для его жизни ситуации Евгений Фомин врач-психотерапевт

Психотерапевт рассказал, что люди с ПТСР, защищая себя от несуществующей угрозы, могут становиться агрессивными. Справиться с этим состоянием можно, если вовремя начать работу с психиатром или одновременно психиатром и психотерапевтом.

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