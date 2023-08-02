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15:00, 2 августа 2023Бывший СССР

В Раде предложили ужесточить ответственность за прослушивание русской музыки

В Раде появился законопроект об ужесточении ответственности за русскую музыку

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Верховной Раде Украины появился законопроект об ужесточении ответственности за прослушивание русской музыки в общественных местах. Об этом пишет «Страна.ua».

15 депутатов предложили запретить использование российской музыки в точках торговли, кафе, ресторанах и в сфере услуг, а также ужесточить ответственность за это. Согласно инициативе, нарушителей предлагают штрафовать на сумму от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов. При повторном нарушении — до 1500 необлагаемых налогом минимумов.

По мнению авторов инициативы, русская музыка может влиять на «сепаратистские настроения населения, создавая иллюзию привлекательности российской идентичности». Они считают, что в итоге российские музыкальные продукты могут оказаться «информационными спецоперациями, направленными на ослабление» страны.

Ранее на Украине запретили проигрывать русскую музыку в общественном транспорте. Норма распространяется не только на городской транспорт, но и на пригородные, междугородние и международные маршруты.

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    Александр Слабиев
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