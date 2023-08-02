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01:55, 2 августа 2023Экономика

В России сократилось производство автомобилей

«Известия»: в России сократилось производство автомобилей на 29,9%

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российские автозаводы за первые шесть месяцев выпустили 197 тысяч легковых автомобилей, что на 29,9 процента меньше год к году. Об этом пишет «Известия».

Однако собрано в июне было 42 тысячи машин — в 3,1 раза больше, чем год назад. Производство грузовиков в первом полугодии увеличилось на 5,8 процента: с начала года их было произведено 75 тысяч штук. Июньское производство седельных тягачей выросло на 48,6 процента (825 машин), однако по итогам шести месяцев их выпуск снизился на 9 процентов (4,5 тысячи штук).

Уточняется, что с января по июнь российские заводы произвела 2,4 тысячи автобусов массой до 5 тонн и 1,3 тысячи автобусов массой более 5 тонн.

Ранее стало известно, что автомобили в России резко подорожают минимум на 10 процентов после повышения утилизационного сбора

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    Юлия Мискевич
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