В российском городе перекрыто шоссе из-за угрожающего взорвать гранату мужчины

В Уфе мужчина угрожает взорвать гранату

В Уфе мужчина угрожает взорвать гранату на Нагаевском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, мужчина — военнослужащий. Шоссе перекрыто. Канал опубликовал видео с ним.

На кадрах виден мужчина на пустой дороге.

К месту прибыли правоохранители и начали вести с ним переговоры, уточняет Ufa1.ru.

39-летний военнослужащий-доброволец проходит по уголовному делу, он сбежал во время перевозки из Следственного комитета в психбольницу для проведения экспертизы, сообщает Telegram-канал «112». Он требует, угрожая гранатой, закрыть дело против него.