Силовые структуры
В российском городе перекрыто шоссе из-за угрожающего взорвать гранату мужчины
В Уфе мужчина угрожает взорвать гранату
В Уфе мужчина угрожает взорвать гранату на Нагаевском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, мужчина — военнослужащий. Шоссе перекрыто. Канал опубликовал видео с ним.
На кадрах виден мужчина на пустой дороге.
К месту прибыли правоохранители и начали вести с ним переговоры, уточняет Ufa1.ru.
39-летний военнослужащий-доброволец проходит по уголовному делу, он сбежал во время перевозки из Следственного комитета в психбольницу для проведения экспертизы, сообщает Telegram-канал «112». Он требует, угрожая гранатой, закрыть дело против него.