Грозящий взорвать гранату мужчина позвал на переговоры главу Башкирии

Угрожающий взорвать гранату в Уфе потребовал для переговоров главу Башкортостана

Главу Башкортостана Радия Хабирова затребовал мужчина, угрожающий взорвать гранату в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Нагаевское шоссе, где находится человек с гранатой, все еще перекрыто. Правоохранители продолжают вести с ним переговоры.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за самовольного оставления воинской части. Он требует закрыть против него дело.

Ранее сообщалось, что военнослужащий-доброволец сбежал во время перевозки из Следственного комитета в психбольницу для проведения экспертизы.

По разным данным у него от двух до шести гранат, говорит застрявший в пробке у места происшествия водитель, ссылаясь на слова полицейских. Видео с ним публикует RT.

На кадрах мужчина рассказывает, что человек с гранатами угрожает взорвать АЗС. У него две гранаты в руках и четыре при себе.