Грозящий взорвать гранату мужчина позвал на переговоры главу Башкирии
Главу Башкортостана Радия Хабирова затребовал мужчина, угрожающий взорвать гранату в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Нагаевское шоссе, где находится человек с гранатой, все еще перекрыто. Правоохранители продолжают вести с ним переговоры.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за самовольного оставления воинской части. Он требует закрыть против него дело.
Ранее сообщалось, что военнослужащий-доброволец сбежал во время перевозки из Следственного комитета в психбольницу для проведения экспертизы.
По разным данным у него от двух до шести гранат, говорит застрявший в пробке у места происшествия водитель, ссылаясь на слова полицейских. Видео с ним публикует RT.
На кадрах мужчина рассказывает, что человек с гранатами угрожает взорвать АЗС. У него две гранаты в руках и четыре при себе.