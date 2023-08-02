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13:26, 2 августа 2023Силовые структуры

Мужчина с гранатой сдался полиции после переговоров с главой Башкирии

Угрожавший гранатой в Уфе сдался после переговоров с главой Башкирии Хабировым
Начало событий в новости Грозящий взорвать гранату мужчина позвал на переговоры главу Башкирии

Фото: Telegram-канал «112»

Бывший военнослужащий, угрожавший гранатой, сдался в Уфе полиции после переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Глава республики прибыл на место после требований мужчины, из-за которого силовики перекрыли Нагаевское шоссе.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за самовольного оставления воинской части. Он сбежал во время перевозки из Следственного комитета в психбольницу для проведения экспертизы. Угрожая гранатой, мужчина требовал закрыть против него дело.

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    Любовь Ширижик
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