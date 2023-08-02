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10:12, 2 августа 2023Силовые структуры

Полицейский спас на катере во время урагана на Волге 30 россиянок с детьми

В Чувашии полицейский на катере спас 30 женщин и детей во время урагана на Волге

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Чувашии полицейский на патрульном катере спас 30 женщин с детьми, попавших в ураган на Волге. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, стихия разыгралась вечером 29 июля, она застигла группу людей на левом берегу реки, которым негде было укрыться. На одну из автомашин упало дерево, сильный ветер поднимал в воздух предметы. Напуганные дети плакали и звали на помощь. Их заметил командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Новочебоксарску капитан полиции Сергей Ежов, оказавшийся неподалеку на патрульном катере.

Он сделал семь рейсов и перевез женщин с детьми на противоположный берег Волги к городскому причалу Новочебоксарска.

Ежов — сотрудник полиции с 30-летним стажем, за два последних года он спас троих утопающих, отметила Волк.

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    Любовь Ширижик
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