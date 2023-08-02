Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:24, 2 августа 2023Бывший СССР

Зеленский ответил на критику со стороны Польши

Зеленский: политические амбиции не должны испортить отношения Украины с Польшей

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не дать политическим амбициям испортить отношения Украины с Польшей. Об этом он написал в Twitter.

«Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы — от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может», — заявил он. По его мнению, никакие «политические моменты» не должны испортить отношения между странами, «а эмоциям точно стоит остыть».

Так он ответил на критику со стороны канцелярии президента Польши — там заявили, что Украина неблагодарна за оказанную ей поддержку. После чего посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в украинский МИД.

После этого в Варшаве заявили, что отношения с Украиной ухудшаются из-за заявлений украинских властей. Об этом сказал замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о выдаче автоматов белгородским добровольцам теробороны

    Курс доллара превысил 93 рубля

    49-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото без макияжа и фильтров

    Описаны последствия ухудшения отношений Украины с Польшей

    Пытавшиеся украсть из отеля Турции 35 килограммов еды россиянки попали на видео

    В Госдуме отказали в снисхождении поджигавшим военкоматы жертвам мошенников

    Цены на пшеницу подскочили

    Стилистка назвала россиянкам самую модную вещь в гардеробе

    Врач перечислил меры предосторожности в жару

    Глава Башкирии прибыл к грозящему взорвать гранату мужчине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости