Зеленский ответил на критику со стороны Польши

Зеленский: политические амбиции не должны испортить отношения Украины с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не дать политическим амбициям испортить отношения Украины с Польшей. Об этом он написал в Twitter.

«Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы — от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может», — заявил он. По его мнению, никакие «политические моменты» не должны испортить отношения между странами, «а эмоциям точно стоит остыть».

Так он ответил на критику со стороны канцелярии президента Польши — там заявили, что Украина неблагодарна за оказанную ей поддержку. После чего посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в украинский МИД.

После этого в Варшаве заявили, что отношения с Украиной ухудшаются из-за заявлений украинских властей. Об этом сказал замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.