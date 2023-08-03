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12:06, 3 августа 2023Россия

Власти подтвердили обстрел ВСУ приграничного российского региона

Брянский губернатор Богомаз подтвердил обстрел села Соловьевка со стороны ВСУ

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Власти Брянской области подтвердили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 августа совершили обстрел села Соловьевка. Соответствующую информацию разместил глава приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Частично нарушено энергоснабжение населенных пунктов Соловьевка и Каменский хутор», — написал он.

Ранее об атаке на брянское село сообщил Telegram-канал Mash. Уточнялось, что в результате попадания снарядов разрушены два дома. С 10 утра насчитывалось около 20 прилетов, из-за чего местные жители укрываются в подвалах.

В октября 2022 года в Брянской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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