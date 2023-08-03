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10:54, 3 августа 2023Россия

Два дома оказались разрушены при обстреле приграничного российского региона

Mash: минимум два дома разрушены из-за обстрела ВСУ Соловьевки Брянской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Минимум два дома оказались разрушены из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Соловьевка в Брянской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, обстрел населенного пункта в граничащем с Украиной регионе ведется с десяти часов утра. С этого момента там зафиксировали около 20 прилетов, из-за чего местные жители прячутся в подвалах.

Власти пока официально не сообщали об обстреле Соловьевки. Других подробностей об очередной атаке Украины не приводится.

1 августа под удар в Брянской области попало село Чуровичи, никто не пострадал. Как рассказал губернатор Александр Богомаз, после обстрела были зафиксированы разрушения в сельском медицинском учреждении, а также нарушено электроснабжение.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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