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20:53, 3 августа 2023Бывший СССР

ЕС ввел санкции против белорусских силовиков и журналистов

ЕС ввел санкции в отношении 38 белорусских чиновников, силовиков и журналистов
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против 38 сотрудников белорусской полиции, пенитенциарных и судебных учреждений из-за репрессий в отношении представителей оппозиции. Также ограничения коснулись сотрудников СМИ и компаний, поддержавших российскую специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что запрет на въезд в ЕС и заморозка активов коснулись 38 чиновников, в числе которых несколько судей и прокуроров, а также силовиков и следователей. Кроме того, ЕС заморозил активы компании «Белнефтехим».

Также стало известно, что Совет ЕС запретил ввозить в Белоруссию ряд товаров и технологий военной сферы. Кроме того, Евросоюз вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов.

В июле послы стран Евросоюза договорились ужесточить санкции в отношении Белоруссии «в связи с ситуацией» в Белоруссии, имея в виду аресты оппозиционеров, и «участием» этой страны «в российской агрессии против Украины».

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    Алевтина Запольская
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