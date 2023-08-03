Британии предрекли 40-градусную жару

The Conversation: Британию ожидает 40-градусная жара

В 2023 году Британию не настигла аномальная жара, которая наблюдалась в других странах, однако в будущем ситуация может измениться. О том, что Соединенному Королевству предрекли рекордно высокие температуры, сообщает The Conversation.

Согласно прогнозам, зимние месяцы в Британии станут теплее, а летние — суше. Это приведет к увеличению числа наводнений и волн жары. Кроме того, температура в 40 градусов Цельсия, впервые зафиксированная в Соединенном Королевстве в прошлом году, может стать новой нормой. Это обернется повышенным риском для здоровья граждан, перебоями в энергоснабжении и логистике.

Климатологи призывают страну срочно подготовиться к последствиям изменения климата. Подготовка подразумевает реформы в социальной, экономической и экологической сферах, направленные на уменьшение последствий климатических событий. Эксперты предлагают создать в городах специальные «зеленые» зоны, чтобы помочь снизить влияние экстремально высоких температур.

По мнению климатологов, меры, которые принимает сейчас британское правительство в связи с глобальным потеплением, являются недостаточными. Около 570 тысяч зданий в Британии остаются не готовы к увеличению потребности в охлаждении помещений на 30 процентов — именно столько прогнозируют аналитики Национальной адаптационной программы (NAP3). В эту группу входят как жилые дома, так и больницы вместе другими важными объектами.

Ранее ученые из Чили заявили, что кажущиеся сейчас экстремальные температуры в скором времени станут нормой. Они напомнили, что июль 2023 года оказался самым жарким месяцем в истории для всего мира.