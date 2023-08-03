В России начнутся госиспытания «Кассиопеи-Д»

«Росэлектроника»: начнутся госиспытания системы управления для ВДВ «Кассиопея-Д»

В России готовятся к началу госиспытаний системы управления для Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Кассиопея-Д», монтируемой на базе авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МД «Ракушка». Об этом со ссылкой на «Росэлектронику» сообщает РИА Новости.

«По состоянию на конец июля 2023 года опытные образцы усовершенствованной системы ВДВ "Кассиопея-Д" отправлены на испытания», — заявил собеседник из холдинга.

В апреле в «Росэлектронике» сообщили, что первые серийные российские комплексы автоматизированного управления артиллерии ВДВ «Завет-Д», созданные на базе БТР-МДМ «Ракушка», начнут поступать в войска до конца текущего года.

В сентябре 2021 года на маневрах на полигоне Песочное в Ярославской области заметили бронетранспортер БТР-МДМ с зенитной установкой ЗУ-23-2.