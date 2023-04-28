ВДВ получат российские «Заветы» до конца года

«Росэлектроника»: серийные комплексы «Завет-Д» начнут поступать в ВДВ до конца года

Первые серийные российские комплексы автоматизированного управления артиллерии Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Завет-Д», созданные на базе плавающего авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка», начнут поступать в войска до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщили в «Росэлектронике».

В холдинге заявили, что научно-производственное предприятие «Рубин» произведет первую поставку комплексов до конца года. «Техника успешно прошла испытания и принята на снабжение», — сказали в «Росэлектронике».

ТАСС напоминает, что «Завет-Д» способен обнаруживать различные цели, в частности замаскированные, и обеспечивать взаимодействие артиллерии с беспилотниками. Комплекс получил оптико-электронную систему и выносную радиолокационную станцию, способную определять цель на расстоянии до семи километров.

В декабре 2021 года РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что Минобороны России приняло на снабжение новейшие машины управления артиллерийским огнем «Завет-Д» для ВДВ.