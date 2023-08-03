В Госдуме задумались об ограничении продажи экстренных контрацептивов

Депутат Леонов предложил ограничить продажу экстренных контрацептивов в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов задумался об ограничении продажи экстренных контрацептивов в беседе с URA.RU.

По мнению Леонова, «было бы неплохо», если бы экстренные контрацептивы продавались только по рецепту врача. Он добавил, что это нужно для того, чтобы «женщина пришла и появился шанс сохранения беременности». «Обратиться в женскую консультацию, чтобы выписали рецепт — это правильно. Там работают психологи, и женщину постараются убедить в том, чтобы она оставила ребенка», — пояснил он.

Депутат подчеркнул необходимость просветительской работы с девушками, начиная со старших классов школы. «Необходимо объяснять, что такие препараты достаточно вредны для здоровья, чтобы они осознавали все последствия», — считает Леонов.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина также отметила, что экстренные контрацептивы могут навредить организму. «Риски приема препаратов существуют: они содержат колоссальную дозу гестагенов, которая может привести к сбоям, нарушениям цикла», — пояснила депутат. Принимать их желательно после предварительной консультации с гинекологом, однако получить рецепт в течение 24—72 часов после незащищенного полового акта нереально, добавила она.

Ранее внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России, профессор Наталия Долгушина перечислила рекомендованные препараты для экстренной контрацепции. Это левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы, а также установка внутриматочного контрацептива.