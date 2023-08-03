The Atlantic: контрнаступление Киева является военным кошмаром

Контрнаступление украинской армии является военным кошмаром, у нее нет преимуществ перед противником. Об этом заявил обозреватель Том Николс в статье для американского издания The Atlantic.

По словам журналиста, российские войска готовы к атакам. «Их цель — уступить как можно меньше территории, заставляя платить кровью за каждый дюйм. <...> Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар», — считает он.

Кроме того, по мнению Николса, украинская военная техника не превосходит российскую. Помимо этого, добавил он, у украинской стороны меньше солдат, чем у противника. Обозреватель назвал «чудом» решение Киева начать контрнаступление.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие решили вернуться к прежней тактике из-за неудач при контрнаступлении. Отмечается, что подготовленные западными союзниками украинские бойцы застревали из-за минных полей, терялись и откладывали операции. Однако теперь они намерены сфокусироваться на изматывании российских сил.