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07:54, 3 августа 2023Мир

Во Франции увидели возможность обогнать Россию в экспорте оружия

France 24: Париж может обогнать Москву в экспорте оружия из-за боев на Украине

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Из-за конфликта на Украине объемы экспорта оружия России в мире могли снизиться, в то время как Франция заключает новые сделки с партнерами. Как предположили журналисты France 24, скоро Париж может воспользоваться возможностью и обогнать Москву по числу экспорта.

«Сообщения о новых сделках по продаже французских вооружений Индии и Катару — это признак того, что оборонная промышленность Франции набирает обороты», — считают авторы. Новости о новых контрактах Парижа появились на фоне слухов о сокращении российского экспорта оружия в связи с боями на Украине.

Из-за этого во Франции начали строить предположениям о том, что она вскоре может занять место второго по величине экспортера оружия в мире после США.

В период с 2018-го по 2022 год доля Франции в мировой торговле оружием увеличится до 11 процентов по сравнению с 7,1 процентами за предыдущий четырехлетний период, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в марте.

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    Виктория Кондратьева
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