В России признан нежелательным бельгийский центр исследований

Генпрокуратура признала нежелательным бельгийский Центр европейских исследований

Генпрокуратура России признала нежелательной в России деятельность Центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение принято по итогам проверки.

Иностранная организация был создана в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вилфридом Мартенсом, но с 2014 года центр занимается формированием негативного образа России под видом просветительской деятельности, говорится в сообщении. Его деятельность направлена на военно-политическое и информационное противостояние с Россией и усиление санкционного давления на страну, отметили в ведомстве.

«Приглашенными иностранными псевдоэкспертами, имеющими российское гражданство и спонсируемыми из-за рубежа, продвигается тезис об экономических и конституционных реформах, якобы необходимых к проведению в случае смены власти в Российской Федерации», — добавили в Генпрокуратуре.

В конце июля Генпрокуратура признала нежелательными латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).