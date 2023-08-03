В России признан нежелательным бельгийский центр исследований
Генпрокуратура России признала нежелательной в России деятельность Центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Решение принято по итогам проверки.
Иностранная организация был создана в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вилфридом Мартенсом, но с 2014 года центр занимается формированием негативного образа России под видом просветительской деятельности, говорится в сообщении. Его деятельность направлена на военно-политическое и информационное противостояние с Россией и усиление санкционного давления на страну, отметили в ведомстве.
«Приглашенными иностранными псевдоэкспертами, имеющими российское гражданство и спонсируемыми из-за рубежа, продвигается тезис об экономических и конституционных реформах, якобы необходимых к проведению в случае смены власти в Российской Федерации», — добавили в Генпрокуратуре.
В конце июля Генпрокуратура признала нежелательными латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).