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10:38, 3 августа 2023Россия

Песков заявил об обязанности государства «днем и ночью» убеждать в своей правоте

Песков: государство должно постоянно убеждать себя и граждан в своей правоте

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Государство должно постоянно убеждать себя и граждан в своей правоте, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

По его словам, такая работа должна вестись безостановочно, «днем и ночью». «Их (граждан, — прим. "Ленты.ру") нужно убеждать, что то, что делает государство, — это правильно», — пояснил он.

Такая же работа должна вестись и при взаимодействии с другими странами, отметил представитель Кремля. «Или вы убеждаете своего брата или сестру, или вы убеждаете другую страну. Это то же самое», — заключил Песков.

В ходе общения с журналистами на образовательной платформе «Территория смыслов» Песков порассуждал о недостоверной информации и способах ее выявления. Он заявил, что по мере развития технологий фейки будут становиться более изощренными. В связи с этим обязательно нужно владеть технологией, которая позволяет выявлять фейки, резюмировал пресс-секретарь.

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    Алан Босиков
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