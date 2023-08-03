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09:54, 3 августа 2023Среда обитания

Подсчитано число регионов России с опасными лифтами

Генпрокуратура: старые лифты, опасные для жизни и здоровья, в 59 регионах России
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости

В 59 регионах России старые лифты могут быть опасны для жизни и здоровья людей. Число регионов с подобными подъемниками подсчитали в Генеральной прокуратуре. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным ведомства, лифты в этих регионах не включены в местные программы обновления. Там находятся более 47 тысяч проблемных подъемников, у которых истекает срок службы.

После проверок с 2021 года количество лифтов, требующих замены, снизилось более чем на 10 тысяч. С начала 2023-го самые высокие риски инцидентов с лифтами зафиксировали в Удмуртии, Чувашии, на Алтае, в Мурманской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге.

Ранее замгендиректора АДС «Лифтсервис» Алексей Люточкин заявил, что резкие рывки и скрежет при начале движения кабины говорят об опасности лифта для пассажиров. Об этом также могут свидетельствовать нестабильное освещение, запах гари, нерабочие кнопки и неравномерное открытие дверей.

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    Нина Ташевская
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