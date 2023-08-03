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14:12, 3 августа 2023Бывший СССР

На Украине назвали причину крушения вертолета в Броварах

На Украине назвали причиной крушения вертолета с руководством МВД ошибки пилота

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Офис генпрокурора Украины сообщил, что причиной крушения вертолета в Броварах, на котором находилось высшее руководство МВД страны, являются ошибочные действия пилота в сложных погодных условиях. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Сообщено о подозрении пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. (…) При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары», — заявили в офисе генпрокурора.

Подчеркивается, что у экипажа не было необходимых допусков к полетам в сложных метеоусловиях. Вертолет был вынужден выполнять полет на предельно низкой высоте из-за погоды. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, но резко поднялся вверх, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей.

На борту вертолета находилось высшее руководство МВД Украины, в том числе министр Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. По словам очевидцев, перед крушением вертолет сделал несколько кругов над зданием супермаркета, изменил курс по направлению к центру города, начал резко снижаться и зацепил крышу.

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    Кристина Есикова
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