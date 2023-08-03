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14:11, 3 августа 2023Россия

Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны: за сутки отражены две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За минувшие сутки российские военнослужащие отразили две атаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские войска предприняли попытку наступления в районах населенных пунктов Нововодяное в Червоная Диброва Луганской народной республики. Им противостояла группировка российских войск «Центр». В результате боев подразделения ВСУ были вынуждены отступить, понеся потери в личном составе и военной технике.

Помимо этого, российские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским частям в ряде населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской народных республик. Суммарные потери противника на краснолиманском направлении на последние сутки составили более 110 человек.

В четверг, 3 августа, Минобороны сообщило о занятии Вооруженными силами России более выгодных позиций в Харьковской области.

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    Алан Босиков
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