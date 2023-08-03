Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ на одном из направлений
За минувшие сутки российские военнослужащие отразили две атаки Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Украинские войска предприняли попытку наступления в районах населенных пунктов Нововодяное в Червоная Диброва Луганской народной республики. Им противостояла группировка российских войск «Центр». В результате боев подразделения ВСУ были вынуждены отступить, понеся потери в личном составе и военной технике.
Помимо этого, российские войска нанесли комплексное огневое поражение украинским частям в ряде населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской народных республик. Суммарные потери противника на краснолиманском направлении на последние сутки составили более 110 человек.
В четверг, 3 августа, Минобороны сообщило о занятии Вооруженными силами России более выгодных позиций в Харьковской области.