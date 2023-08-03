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09:24, 3 августа 2023Силовые структуры

Раскрыты детали инцидента с вооруженным мужчиной в московской поликлинике

Вооруженный мужчина пришел в поликлинику Москвы вслед за побитой им матерью

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В столичную поликлинику вооруженный мужчина пришел следом за побитой им матерью и стал угрожать медперсоналу. Об этом сообщает «МК», раскрывая детали инцидента, произошедшего вечером 2 августа.

По данным издания, в поликлинику на улице Стромынка на прием к травматологу сначала пришла пожилая женщина с синяком на плече. Она пояснила, что ее ударил сын, не рассчитав силу.

Тут в кабинет врача ворвался вооруженный мужчина и наставил пистолет на медсестру, заставив ее залезть под стол. Потом он пригрозил врачу, заявив, что всех перестреляет. Доктор сумел убедить его покинуть поликлинику. Тем не менее охрана вызвала полицию, и силовики задержали вооруженного мужчину на Сокольнической площади.

После досмотра правоохранители выяснили, что у задержанного был пневматический пистолет. Его увезли в отдел полиции для разбирательства. Там была установлена личность мужчины — ему 52 года, имеет судимость за применение насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел вечером 2 августа. Неадекватный гражданин напугал пациентов, после чего сбежал.

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    Любовь Ширижик
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