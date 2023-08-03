Польша внесла поправки в закон по изучению влияния России после критики США и ЕС

Польша внесла изменения в проект по изучению влияния РФ после критики США и ЕС

Польша после критики со стороны США и Евросоюза (ЕС) внесла правки в проект по изучению влияния России, который, как считается, направлен против оппозиции. Об этом сообщает Euractiv.

Согласно предыдущему варианту проекта, лица, которые «подверглись российскому влиянию», могли на десять лет быть лишены права занимать государственные должности, связанные с государственными финансами и секретной информацией.

После принятия закона ЕС подал судебный иск против Польши, а США выразили обеспокоенность тем, что закон «может быть использован для блокирования кандидатур оппозиционных политиков». Столкнувшись с критикой, президент Польши Анджей Дуда предложил поправки и подписал измененный законопроект.

Согласно изменениям в законе, лицу, которое находится под влиянием России, не будет запрещено занимать государственные должности. Вместо этого комиссия выступит с заявлением о том, что человек поддался российскому влиянию и не может гарантированно работать должным образом в общественных интересах.

Ранее общественность Польши выразила недовольство созданной комиссией по изучению влияния России, поскольку она может помешать потенциальному участию в выборах президента некоторых политиков, в том числе бывшему премьер-министру страны, лидеру оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Дональду Туску, которого ранее неоднократно обвиняли «в излишнем дружелюбии к Москве».