Посольство Киргизии отреагировало на избиение в Москве таксиста-киргиза

Посольство Киргизии направило ноту в МИД России после избиения таксиста

Посольство Киргизии направило ноту в Министерство иностранных дел (МИД) России после избиения таксиста-киргиза, сообщает ТАСС.

СМИ в республике сообщают, что пострадавшему оказывается необходимая консультационная и правовая помощь, а также принимаются меры по защите его прав и интересов.

Об избиении в Москве водителя стало известно 2 августа. Конфликт произошел из-за просьбы не пить пиво в салоне автомобиля. Правоохранительные органы не отреагировали на просьбу потерпевшего в возбуждении уголовного дела.

Ранее ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) отправила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не заставлять компании из сферы такси покупать только локализованные в России автомобили.