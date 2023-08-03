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11:27, 3 августа 2023Бывший СССР

Посольство Киргизии отреагировало на избиение в Москве таксиста-киргиза

Посольство Киргизии направило ноту в МИД России после избиения таксиста

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Посольство Киргизии направило ноту в Министерство иностранных дел (МИД) России после избиения таксиста-киргиза, сообщает ТАСС.

СМИ в республике сообщают, что пострадавшему оказывается необходимая консультационная и правовая помощь, а также принимаются меры по защите его прав и интересов.

Об избиении в Москве водителя стало известно 2 августа. Конфликт произошел из-за просьбы не пить пиво в салоне автомобиля. Правоохранительные органы не отреагировали на просьбу потерпевшего в возбуждении уголовного дела.

Ранее ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) отправила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не заставлять компании из сферы такси покупать только локализованные в России автомобили.

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    Алевтина Запольская
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