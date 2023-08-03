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19:08, 3 августа 2023Россия

В Кремле рассказали о действиях России по предотвращению войны в Донбассе

Пресс-секретарь Песков: РФ делала все, чтобы предотвратить войну в Донбассе

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Россия делала все, чтобы предотвратить войну в Донбассе и защитить его жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, Москва отстаивала права жителей Донбасса с тех пор, когда на Украине к власти «пришли националисты».

«Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса», — рассказал Песков о действиях России.

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    Марк Леонов
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