В Кремле рассказали о действиях России по предотвращению войны в Донбассе

Пресс-секретарь Песков: РФ делала все, чтобы предотвратить войну в Донбассе

Россия делала все, чтобы предотвратить войну в Донбассе и защитить его жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, Москва отстаивала права жителей Донбасса с тех пор, когда на Украине к власти «пришли националисты».

«Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса», — рассказал Песков о действиях России.