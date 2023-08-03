В Госдуме нашли способ разрешить имущественные споры дачников

Депутат Чаплин предложил обратиться в Росреестр для решения споров дачников

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Никита Чаплин предложил обратиться к Росреестру для решения имущественных споров дачников. Своим мнением о поделился в разговоре с «Парламентской газетой».

В октябре вступили в силу поправки о запрете приватизации общего имущества садового некоммерческого товарищества (СНТ). Подобные объекты будут принадлежать всем собственникам участков на праве общей долевой собственности. Однако на данный момент существуют разногласия о том, как считать голоса на собраниях.

«Среди садоводов еще не успели утихнуть споры о том, как платить взносы — с человека или сотки, а уже готов следующий вопрос, как считать кворум — от количества членов в СНТ или же от количества и площади участков», — отметил Чаплин.

Депутат нашел способ разрешить спор в обращении в Росреестр, где выскажут экспертное мнение. По словам Чаплина, со временем ситуация станет понятнее, когда возникнет судебная практика по подобным вопросам.

Ранее депутат заявил, что закон о садоводстве и огородничестве, разрешающий разводить на дачах для собственных нужд кур и кроликов, следует уточнить в части допустимого количества животных, которое можно держать на участке.