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10:48, 3 августа 2023Среда обитания

В Госдуме нашли способ разрешить имущественные споры дачников

Депутат Чаплин предложил обратиться в Росреестр для решения споров дачников

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Никита Чаплин предложил обратиться к Росреестру для решения имущественных споров дачников. Своим мнением о поделился в разговоре с «Парламентской газетой».

В октябре вступили в силу поправки о запрете приватизации общего имущества садового некоммерческого товарищества (СНТ). Подобные объекты будут принадлежать всем собственникам участков на праве общей долевой собственности. Однако на данный момент существуют разногласия о том, как считать голоса на собраниях.

«Среди садоводов еще не успели утихнуть споры о том, как платить взносы — с человека или сотки, а уже готов следующий вопрос, как считать кворум — от количества членов в СНТ или же от количества и площади участков», — отметил Чаплин.

Депутат нашел способ разрешить спор в обращении в Росреестр, где выскажут экспертное мнение. По словам Чаплина, со временем ситуация станет понятнее, когда возникнет судебная практика по подобным вопросам.

Ранее депутат заявил, что закон о садоводстве и огородничестве, разрешающий разводить на дачах для собственных нужд кур и кроликов, следует уточнить в части допустимого количества животных, которое можно держать на участке.

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    Нина Ташевская
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