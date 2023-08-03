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17:01, 3 августа 2023Россия

Минздрав рассказал об испытаниях российского аналога самого дорогого лекарства

Минздрав: результаты испытаний российского аналога «Золгенсмы» обнадеживающие

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Результаты испытаний российского аналога самого дорогого лекарства, препарата «Золгенсма», обнадеживающие. Об этом заявила замглавы Минздрава России Татьяна Семенова, ее цитирует ТАСС.

По словам Семеновой, сейчас препарат проходит первую фазу испытаний. «Идет первая фаза клинических исследований, набор пациентов», — рассказала заместитель министра.

Препарат «Золгенсма», который применяют для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), официально появился в России в июле 2022 года. Стоимость одной дозы лекарства составляет более двух миллионов долларов (около 190 миллионов рублей).

В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) заявили, что беспрецедентно высокая стоимость выпускаемого швейцарской компанией Novartis «Золгенсмы» не обусловлена себестоимостью лекарства. Цена препарата объясняется предполагаемыми оценками трат на лечение одного ребенка с диагнозом «СМА» в случае, если он не получит это средство, пояснили в ЭИСИ.

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    Алан Босиков
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