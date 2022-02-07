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Объяснена стоимость самого дорогого в мире лекарства за 150 миллионов рублей

В ЭИСИ объяснили, что высокая цена на «Золгенсму» не связана с ее себестоимостью

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Высокая цена на лекарство «Золгенсма» никак не связана с его себестоимостью и разработкой. Дороговизна препарата объясняется предполагаемыми оценками трат на лечение одного ребенка с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) в случае, если он не получит это средство. Об этом рассказал Znak член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Глеб Кузнецов.

Эксперт пояснил, как действуют фармкомпании. «Производитель "Золгенсмы" посчитал, что в США на одного ребенка с СМА государство потратит за всю его жизнь, например, пять миллионов долларов. <…> Производители говорят родителям [ребенка с СМА — прим. "Ленты.ру"]: хорошо, пять миллионов долларов мы с вас не возьмем, но укол будет стоит 1,8 миллиона долларов», — сказал Кузнецов.

Известно, что «Золгенсма» сейчас в мире стоит около двух миллионов долларов, что примерно равно 150 миллионам рублей.

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Такая цена на «Золгенсму», по мнению Кузнецова, связана только с абстрактными математическими представлениями о том, во сколько бы государству в США обошлось бы лечение больного ребенка, если бы отсутствовало лекарство.

Существует практика, когда стоимость препарата определяется в зависимости от богатства государства, в котором его применяют. Так, средства от Гепатита С в США стоят одну сумму, в каждой стране Европейского экономического сообщества (ЕЭС) по-своему, а в странах третьего мира — дешевле на порядок, заметил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что фонд «Круг добра» обеспечивает лекарствами всех детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА), по которым поступают заявки. Однако работа организации четко регламентирована правоустанавливающими документами, и она не может принимать решения о закупках препаратов без опоры на решение врачей.

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Анна Щербакова
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