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11:28, 3 августа 2023Путешествия

Сотни застрявших на высоте 2000 метров туристов в Сочи попали на видео

Сотни туристов застряли в горах Сочи на три часа из-за поломки канатной дороги

Сотни туристов, застрявших на горном курорте «Красная поляна» в Сочи на высоте 2000 метров из-за поломки главной канатной дороги, попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в среду, 2 августа. Так, на кадрах видно, что к фуникулеру выстроилась огромная очередь из отдыхающих, многие из которых дети.

Отмечается, что канатка заработала только спустя три часа. Представители курорта организовали для гостей из Адлера и Сочи бесплатный трансфер.

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    Фариза Бацазова
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