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15:29, 3 августа 2023Россия

Гостей урбанфорума в Лужниках познакомят с работой пожарных и спасателей

В рамках Московского урбанфорума в Лужниках пройдет день пожарных и спасателей

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В рамках Московского урбанистического форума 3 августа пройдет день пожарных и спасателей. Мероприятие на площадке в «Лужниках» организует Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Для гостей олимпийского комплекса подготовлена масштабная зрелищная программа с показательными выступлениями, мастер-классами, выставкой и другими мероприятиями.

В фотозоне «Примерочная супергероя» взрослые и дети смогут примерить экипировку спасателей и пожарных и почувствовать себя частью суперкоманды. Помимо хорошо знакомых многим боевки и каски, для посетителей подготовили и другие виды специальной одежды: водолазный костюм, огнеупорный теплоотражающий костюм и защитные изолирующие костюмы.

Для тех, кто любит спорт и не боится высоты, будет работать 12-метровый скалодром.

Спасатели на воде научат всех желающих правильно подавать средства спасения — круг и конец Александрова. А в мобильном учебно-консультационном пункте москвичи смогут освоить навыки оказания первой помощи и закрепить их на манекене-тренажере.

Отработать алгоритм действий при возникновении возгорания в жилом доме или на заправочной станции и научиться пользоваться огнетушителем можно будет благодаря многофункциональному интерактивному учебно-тренировочному комплексу.

Кинологи покажут, как проходят тренировки служебных собак, и расскажут гостям форума, как выбирают, воспитывают и готовят собак-спасателей, как те помогают искать людей и участвуют в ликвидации происшествий, когда выходят «на пенсию» и как ее проводят.

Помимо этого, с 1 августа по 10 сентября будет проходить выставка коммунальной и спасательной техники. Посетители увидят пожарно-спасательные машины и даже смогут посидеть в кабинах некоторых из них. Всего среди экспонатов — 23 единицы пожарно-спасательной техники. В их числе телескопический подъемник, пожарная автолестница, уникальный пожарно-спасательный комплекс «Водолей», суда на воздушной подушке, уникальная аэролодка «Север-650К» и пожарно-спасательные мотоциклы.

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    Татьяна Романова
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