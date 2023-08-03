В Минобороны Украины отреагировали на слухи о трансгендере-спикере ВСУ

Маляр не подтвердила слухи о назначении трансгендера Чирилло спикером ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на слухи о назначении американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло спикером Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она опубликовала комментарий в своем Telegram-канале.

Замминистра рассказала, что Эштон-Чирилло служит в силах территориальной обороны (ТРО) ВСУ младшим сержантом и при этом информирует англоязычную аудиторию о событиях конфликта на Украине и «развенчивает российскую пропаганду».

Маляр не подтвердила информацию о назначении трансгендера спикером ВСУ, но уточнила, что ее аудитория с 25 июня по 23 июля составила 28,3 миллиона пользователей.

О назначении Эштон-Чирилло одним из спикеров ВСУ ранее сообщило украинское издание «Страна.ua», уточнив, что официального заявления об этом не прозвучало.