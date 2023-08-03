Житель Магнитогорска сделал пластиковую вилку и попал в Книгу рекордов России

Петр Егоров из Магнитогорска попал в Книгу рекордов за самую большую вилку

Житель Магнитогорска Петр Егоров сделал самую большую пластиковую вилку и попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Изделие южноуралец напечатал на 3D-принтере. Длина вилки составляет один метр, а ширина — 10,5 сантиметра.

Известно, что Егоров начал заниматься 3D-моделированием еще в институте. Когда у него появился принтер, он решил реализовать необычную задумку.

В настоящий момент мужчина изготовляет на заказ различные фигурки, инструменты и другие предметы с помощью 3D-принтера. Так, недавно магнитогорец сделал точило для ножей, копию револьвера, кактус, летучую мышь, игрушечную машинку и мотоцикл.

В июле шеф-повар Константин Ивлев в рамках кулинарного фестиваля «Да, шеф!» в Екатеринбурге приготовил самый большой в России рулет из ветчины. Оказалось, что вес рулета составил 41,5 килограмма.