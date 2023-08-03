Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:43, 3 августа 2023Моя страна

Житель Магнитогорска сделал пластиковую вилку и попал в Книгу рекордов России

Петр Егоров из Магнитогорска попал в Книгу рекордов за самую большую вилку

Фото: Книга рекордов России

Житель Магнитогорска Петр Егоров сделал самую большую пластиковую вилку и попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Изделие южноуралец напечатал на 3D-принтере. Длина вилки составляет один метр, а ширина — 10,5 сантиметра.

Известно, что Егоров начал заниматься 3D-моделированием еще в институте. Когда у него появился принтер, он решил реализовать необычную задумку.

В настоящий момент мужчина изготовляет на заказ различные фигурки, инструменты и другие предметы с помощью 3D-принтера. Так, недавно магнитогорец сделал точило для ножей, копию револьвера, кактус, летучую мышь, игрушечную машинку и мотоцикл.

В июле шеф-повар Константин Ивлев в рамках кулинарного фестиваля «Да, шеф!» в Екатеринбурге приготовил самый большой в России рулет из ветчины. Оказалось, что вес рулета составил 41,5 килограмма.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс предложил изменить правила о превышении скорости в России

    В России признан нежелательным бельгийский центр исследований

    В Apple рассказали об iPhone со съемной батареей

    «АвтоВАЗ» заявил о готовности обеспечить чиновников машинами

    Решение закупать валюту по новому бюджетному правилу объяснили

    Площадь пожара на производстве под Москвой увеличилась

    Вероятность снижения цен на водку в России оценили

    Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов

    В Польше пообещали без колебаний применить оружие на границе с Белоруссией

    Российский полковник высказался об опасности «конфетных бомб» ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости