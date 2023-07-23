В Екатеринбурге приготовили рекордный рулет из ветчины

Шеф-повар Ивлев приготовил в Екатеринбурге самый большой в России рулет из ветчины

Шеф-повар Константин Ивлев в рамках кулинарного фестиваля «Да, шеф!» в Екатеринбурге приготовил самый большой в России рулет из ветчины. Об этом сообщает KP.RU.

Процесс приготовления прошел на большой сцене в Парке Маяковского. Повару помогали студенты из екатеринбургского кулинарного техникума.

«В честь 300-летия Екатеринбурга мы приехали сюда, чтобы приготовить самый большой в России рулет из ветчины с сыром и уральским майонезом, весом минимум 30 килограммов», — заявил Ивлев.

Однако когда готовое блюда взвесили в присутствии представителя Книги рекордов России, который прибыл, чтобы зафиксировать рекорд, оказалось, что вес рулета составил 41,5 килограмма.

Ранее в июле сообщалось, что в Твери сварили самую большую чашку кофе в России, использовав почти 100 килограммов зерен арабики.