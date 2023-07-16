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15:24, 16 июля 2023Моя страна

В Твери сварили самую большую чашку кофе в России

Самую большую чашку кофе в России сварили из зерен арабики в Твери

Кадр: Мария Орлова / Газета «Караван Ярмарка»

В Твери сварили самую большую чашку кофе в России, использовав почти 100 килограммов зерен арабики. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в рамках празднования Дня города и 888-летия со дня основания Твери на набережной Афанасия Никитина установили чашку высотой более двух метров. Чтобы заварить в ней кофе, организаторы акции использовали около 100 килограммов арабики средней степени обжарки.

Достижение было зафиксировано в Книге рекордов России.

В июне сообщалось, что в Уфе в ходе празднования Дня России и Дня города установили два кулинарных рекорда. Так, местные кулинары приготовили кыстыбый — традиционное блюдо из теста с начинкой, который оказался самым большим в мире, а также испекли гигантский учпочмак, который был признан самым большим в России.

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    Варвара Кошечкина
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