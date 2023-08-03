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10:19, 3 августа 2023Силовые структуры

Таксист предотвратил поджог военкомата обманутым аферистами пенсионером

Таксист сдал полиции пенсионера, ехавшего поджигать военкомат под Воронежем

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Под Воронежем таксист предотвратил поджог военкомата, который намеревался совершить пенсионер, обманутый телефонными мошенниками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

39-летний водитель такси во время поездки услышал разговор пожилого пассажира, которого собеседник инструктировал насчет поджога. При этом у пенсионера была с собой сумка.

Таксист сдал его полиции. В сумке оказалась бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью и ветошь. Задержанный пояснил силовикам, что ему позвонили якобы сотрудники Центробанка, сообщившие о взятом мошенниками на его имя кредите в 5,5 миллиона рублей. Аферисты вынудили обманутого мужчину поджечь военкомат с находящимися внутри преступниками.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело, несмотря на то, что преступление удалось предотвратить.

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    Любовь Ширижик
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