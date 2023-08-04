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02:51, 4 августа 2023Культура

Гитару Курта Кобейна продадут на аукционе

Электрогитару Кобейна, драгоценности Пресли и платья Монро продадут на аукционе
Курт Кобейн

Курт Кобейн. Фото: Global Look Press

Электрогитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна продадут на аукционе Kruse GWS Auction «Артефакты Голливуда и музыки». Об этом сообщает Reuters.

Торги состоятся онлайн 26 августа. Отмечается, что всего на продажу выставлены более 350 лотов. За музыкальный инструмент планируют выручить около 200 тысяч долларов. Также с молотка уйдут рисунки, фотографии и плавательные очки Кобейна.

Кроме того, на продажу выставлены драгоценности, сделанные специально для американского певца Элвиса Пресли, и платья голливудской актрисы Мэрилин Монро.

В мае сообщалось, что принадлежавшая Курту Кобейну черная гитара Fender Stratocaster, покрытая царапинами и потертостями, ушла с молотка на аукционе Julien’s Auctions в американском штате Калифорния за 596 тысяч долларов. Цена продажи лота почти в десять раз превысила начальную цену.

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    Марина Совина
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