ИП и юрлица будут самостоятельно перерабатывать отходы первого класса опасности

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиянам станет проще выбрасывать батарейки. Теперь их смогут самостоятельно утилизировать индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица, сообщает РИА Новости.

ИП и юрлица смогут самостоятельно утилизировать отходы первого и второго классов опасности, которые были получены ими от граждан. При отсутствии необходимого оборудования отходы нужно будет передать федеральному оператору или организациям, осуществляющим сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение таких отходов.

К первому классу относятся вещества чрезвычайно высокой опасности, включая полоний, бензапирен, фтороводород, соли свинца, таллий, диэтилртуть, плутоний, теллур, озон, циановодород и другие вещества. Что касается второго класса, то в списке оказались литий, фенол, хлороформ, серная кислота, селен, сероводород, барий, формальдегид, сурьма, стирол, все нитриты, мышьяк, молибден и другие.

Ранее специалисты объяснили, что любая электроника, аккумуляторы и батарейки содержат различные металлы, которые под воздействием окружающей среды окисляются и попадают в почву, воду и в итоге в организм человека. Если сдавать электронику в переработку, металлы можно использовать повторно, не нанося вред природе.