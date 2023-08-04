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18:55, 4 августа 2023Среда обитания

Россиянам станет проще выбрасывать батарейки

ИП и юрлица будут самостоятельно перерабатывать отходы первого класса опасности

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиянам станет проще выбрасывать батарейки. Теперь их смогут самостоятельно утилизировать индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица, сообщает РИА Новости.

ИП и юрлица смогут самостоятельно утилизировать отходы первого и второго классов опасности, которые были получены ими от граждан. При отсутствии необходимого оборудования отходы нужно будет передать федеральному оператору или организациям, осуществляющим сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение таких отходов.

К первому классу относятся вещества чрезвычайно высокой опасности, включая полоний, бензапирен, фтороводород, соли свинца, таллий, диэтилртуть, плутоний, теллур, озон, циановодород и другие вещества. Что касается второго класса, то в списке оказались литий, фенол, хлороформ, серная кислота, селен, сероводород, барий, формальдегид, сурьма, стирол, все нитриты, мышьяк, молибден и другие.

Ранее специалисты объяснили, что любая электроника, аккумуляторы и батарейки содержат различные металлы, которые под воздействием окружающей среды окисляются и попадают в почву, воду и в итоге в организм человека. Если сдавать электронику в переработку, металлы можно использовать повторно, не нанося вред природе.

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    Нина Ташевская
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