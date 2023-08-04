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14:21, 4 августа 2023Ценности

55-летняя певица Валерия показала фигуру в бикини и раскрыла секрет стройности

Певица Валерия показала фигуру в бикини и назвала тренировки секретом стройности

Фото: @valeriya

Российская эстрадная певица Валерия показала фигуру в купальнике и раскрыла секрет стройности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 55-летняя исполнительница предстала, лежа на спине на шезлонге. При этом она согнула одну ногу в колене и завела руки за голову. Знаменитость позировала в белом бикини с разноцветным принтом. В подписи к фото она указала, что с возрастом стала реже загорать, чтобы сберечь оставшийся коллаген.

Подписчики оценили внешний вид звезды в комментариях. «Фигура просто шикарная», «Такая стройная!», «В 55 выглядеть как вы — просто мечта», «Дай бог мне в 55 иметь такое же телосложение», — восхитились пользователи сети. Также поклонники поинтересовались, как артистке удается поддерживать себя в форме. В свою очередь, певица назвала важными условиями для сохранения привлекательности занятия спортом и внимание к питанию: «Жестко соблюдаю [баланс] БЖУ [белки, жиры и углеводы] и регулярно тренируюсь».

Ранее в августе российская блогерша Оксана Самойлова появилась на праздновании дня рождения своего мужа, рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в откровенном наряде. 35-летняя бизнесвумен поделилась кадрами с праздничного ужина, на которых предстала в белом платье длины макси с подчеркивающим бюст лифом на косточках и разрезом до бедра.

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    Карина Черных
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