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10:42, 4 августа 2023Ценности

Оксана Самойлова появилась на дне рождения Джигана в откровенном платье

Оксана Самойлова появилась на дне рождения мужа Джигана в откровенном платье

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша Оксана Самойлова появилась на праздновании дня рождения своего мужа, рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в откровенном наряде. Соответствующие сторис опубликованы в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя бизнесвумен поделилась кадрами с праздничного ужина, на которых предстала в белом платье длины макси с подчеркивающим бюст лифом на косточках и разрезом до бедра. Также инфлюэнсерша надела на ногу подвязку, распустила волосы и сделала макияж, подчеркнув губы коричневой помадой.

«Покажу немного отпускного вчерашнего дня рождения», — обратилась к поклонникам знаменитость. Известно, что она с супругом и детьми находится на отдыхе в Колумбии.

В июле Оксана Самойлова высказалась по поводу внешности супруга, рэпера Джигана словами «старик, уходи». Затем звезда опубликовала ролик, в котором рассказала мужу, что фанаты делают ей комплименты по поводу моложавого внешнего вида.

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    Карина Черных
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    Оксана Самойлова появилась на дне рождения Джигана в откровенном платье

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