Болгария пообещала отправить Украине старую военную технику

Болгарские власти пообещали отправить Украине 100 старых бронетранспортеров

Болгарские власти одобрили соглашение о поставке Украине около 100 старых бронетранспортеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Болгария пообещала отправить военную технику украинской армии безвозмездно. До этого бронетранспортеры использовались в МВД.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что в ходе контрнаступления украинская армия потеряла более четырех тысяч единиц техники.